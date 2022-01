Düsseldorfer Buchkunst : Buchbinden ist mehr als ein Handwerk

Düsseldorf Der Wandel ist da, die Kontinuität aber soll bleiben. Die neuen Geschäftsführerinnen der Buchbinderei Mergemeier auf dem Weg in die Zukunft.

Also habe man gemacht, was viele machen und den Online-Auftritt weiterentwickelt. Damit wolle man verdeutlichen, dass Künstlerbücher sehr wohl noch existieren und zum Betrachten einladen. „Natürlich fehlt am Bildschirm die Haptik“, räumt Nicole Morello ein, „aber die technische Qualität ist heute so gut, dass man präzise filmen und in den Büchern blättern kann. Das geht besser als gedacht.“ Die bisherigen Leiterinnen hätten über viele Jahre so gute Künstler nach Düsseldorf geholt und so schöne Ausstellungen konzipiert. Es wäre schade, wenn diese Bücher in Vergessenheit gerieten, man könne sie durchaus noch einmal zeigen.