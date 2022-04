Symphoniekonzert in der Tonhalle : Kühle Brise über Böhmen

Symphoniekonzert in der Tonhalle

Das Spiel des Geigers Nemanja Radulovic, hier ein Auftritt 2019 in der Tonhalle, wirkte wie eine Entdeckungsreise. Foto: S. Diesner Foto: Susanne Diesner

Düsseldorf In der Tonhalle gastierte jetzt die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Dirigentin Alondra de la Parra. Solist war der Geiger Nemanja Radulovic.

Sie gehört zu den feinsten Kammerorchestern der Welt, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Womöglich hat sich das in Düsseldorf noch nicht herumgesprochen. Denn beim Meisterkonzert des Orchesters in der Tonhalle hielt sich die Besucherzahl in Grenzen. Doch die eher luftig verteilten Anwesenden zeigten ihre Begeisterung mit lebhaftem Beifall.