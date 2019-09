Deutschlandpremiere im Theaterzelt : Im Bann der Bewegungen

Die Compagnie Käfig bewältigte im Theaterzelt eine scheinbar unlösbare Aufgabe.

Sisyphos ist eine Figur der griechischen Mythologie. Er soll von Hermes dazu verdammt worden sein, in der Unterwelt einen Felsblock einen Berg hinaufzurollen. Der Brocken rollt kurz vor dem Gipfel immer wieder zurück. Eine endlose Aufgabe. So ähnlich gestaltet sich die Bürde der neun Tänzer der Compagnie Käfig in ihrem Stück „Vertikal“ auf der Bühne des Theaterzelts am Burgplatz. Unaufhörlich versuchen sie allein oder gemeinsam, am Seil schwebend oder auch ohne Sicherung, Felssäulen zu erklimmen. Sie scheitern, fallen immer wieder zurück. Doch dabei ist ihre Aufgabe eine ganz andere.