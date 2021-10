Fassbinder-Premiere in Düsseldorf : Die geplatzten Träume der Petra von Kant

Sonja Beißwenger (l.) und Blanka Winkler in der Inszenierung von David Bösch. Foto: Sandra Then

Rainer Werner Fassbinders filmisches Meisterwerk „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ wird im Kleinen Haus für die Bühne adaptiert. Ein unterhaltsamer Abend, in dem der Stoff einige Kürzungen zu verkraften hat.

Vorlage Rainer Werner Fassbinder schrieb das Melodram 1971, es wurde im Frankfurter Theater am Turm uraufgeführt. 1972 drehte er in nur zehn Tagen den gleichnamigen Film mit Margit Carstensen in der Titelrolle.

Zwar wird der Inhalt getreulich erzählt: Die gefeierte Modeschöpferin Petra von Kant, eine zutiefst einsame Frau mit neurotischen Zügen, verguckt sich in die junge Karin Thimm (Fassbinder stellte mit diesem echten Namen eine Münchner Journalistin bloß, die ihm anfangs nicht wohlgesonnen war). In ihr erkennt die gelangweilte Modekönigin die Chance einer neuen Inspiration. Ein Supermodel will sie aus dem Mädel formen, das selbst so gar keinen Plan hat. Auch keine ausgeprägten Interessen, höchstens noch Filme, „Filme mit Liebe und Leid.“ Und die vage Vorstellung: „Ich möchte einen Platz im Leben haben.“