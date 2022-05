Aktion am KAP 1 in Düsseldorf : Picknick auf der Verkehrsinsel

Aktion am KAP 1 in Düsseldorf

Düsseldorf Bei der Stadtraum-Aktion „Boule, Blumen und Boote“ wollen Lea Richter und Leonie Wendel mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Das steckt hinter ihrem Experiment.

Die Idee dahinter: In den Dialog mit Anwohnern und Passanten zu kommen. „Wir spielen an verschiedenen Orten durch, was dort entstehen könnte, würden die Bürger einfach mal gefragt“, erklärt Leonie Wendel. So geschehen am Sonntagnachmittag. Treffpunkt war das KAP 1, Heimat des Forums Freies Theater (FFT).