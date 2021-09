Diana Rattray in der fiftyfifty-Galerie : Mit Humor aus der Zeit gefallen

Ausgangspunkt ihrer Arbeiten bilden meist kleine, alte Schwarzweiß-Aufnahmen aus Fotoalben: Diana Rattrays Pastelle sind nun in der fiftyfifty-Galerie zu erleben.

Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sind in der Regel kleine, alte Schwarzweiß-Aufnahmen aus Fotoalben der Freunde oder der eigenen Familie, die sie sehr eigenwillig in Farbe übersetzt. Sie liebt das Zeitgefühl der alten Bilder, in der Regel aus den 1950er und 1960er Jahren. Früher war es etwas Aufregendes, wenn Kinder zu ihrem ersten Schultag fotografiert wurden. Das Mädchen auf einem ihrer Bilder wirkt verklemmt. Mama hat das Röckchen auf Zuwachs genäht und mit Hosenträgern versehen, so dass die Kleine das Kleidungsstück auch noch in zwei Jahren tragen kann. Die Szene spielt sich mit einem Eisbären ab, ein Fotoshooting als Geschenk zur Einschulung. Das Haar ist gestriegelt, Sinnbild einer Epoche, in der Eltern noch streng waren.