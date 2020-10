Gastkonzert in der Tonhalle : Eine Geige, die glühen, leuchten und brummen kann

Düsseldorf Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter Robin Ticciati gastierte in der Tonhalle. Solistin war die georgische Geigerin Lisa Batiashvili.

Für den englischen Dirigenten Robin Ticciati und sein Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ist Mozarts „Zauberflöten“-Ouvertüre offenbar ein schon ganz und gar romantisches Musikstück. Zu Beginn des Gastspiels in der Tonhalle dehnte und stauchte er bereits in der langsamen Einleitung der Ouvertüre das Tempo, machte große, spannungsreiche Generalpausen zwischen den Fanfarenstößen und heizte das Tempo der schnellen Tonrepetitionen des Hauptthemas gehörig an. Das war eigensinnig, hatte aber Pfiff und Charakter. Als es Ticciati in der Mitte zu langsam wurde, führte das plötzliche Wiederaufgreifen des schnellen Tempos dann allerdings zu unüberhörbaren Wacklern im Zusammenspiel des Orchesters.