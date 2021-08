Deutschen Oper am Rhein : Zweimal Mozart zum Saisonstart

Das Opernhaus in Düsseldorf. Foto: Andeas Krebs

Düsseldorf Die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg startet in eine hoffentlich von nur wenigen Corona-Beschränkungen beeinträchtigte Saison. Gleich zu Beginn gibt es zweimal Mozart. Der Vorverkauf hat begonnen.

Die Deutsche Oper am Rhein mit ihren beiden Bühnen in Düsseldorf und Duisburg startet am ersten Septemberwochenende mit zwei Mozart-Opern in die neue Saison: Ab Sonntag ist „Die Zauberflöte“ in der gefeierten Inszenierung von Barrie Kosky und „1927“ wieder im Opernhaus Düsseldorf zu sehen, und schon einen Tag zuvor kehrt „Le nozze di Figaro“ auf die Bühne des Theaters Duisburg zurück.

„Wir freuen uns sehr auf den Saisonstart“, sagt Generalintendant Christoph Meyer. „Durch eine Fülle spannender Neuinszenierungen, die wir im vergangenen Jahr während des Lockdowns erarbeitet haben und bisher noch nicht zeigen konnten, ist die Premierenvielfalt in dieser Spielzeit besonders groß.“

Insgesamt stehen Premieren von elf Opern- und sieben Ballettproduktionen, zwölf Werke aus dem Opernrepertoire sowie Gala- und Sonderveranstaltungen beider Sparten auf dem Programm. Dazu kommen die Stücke der Jungen Oper.

Die erste Premiere der Saison ist eine spartenübergreifende Produktion von Oper und Ballett: Béla Bartóks Meisterwerk „Herzog Blaubarts Burg“ kommt in einer Inszenierung von Ballettdirektor Demis Volpi am 10. September 2021 in Düsseldorf zur Premiere. Im Theater Duisburg gibt Mieczysław Weinbergs freudvoll-abgründiges Stück „Masel Tov! Wir gratulieren!“ am 25. September den Premierenauftakt.

Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren kommt am 24. September Manuel de Fallas Kammeroper „Meister Pedros Puppenspiel“ in einer Kooperation mit dem Düsseldorfer Marionettentheater auf die Bühne des Düsseldorfer Opernhauses.

Ist das Sitzplatzangebot für die September-Vorstellungen noch auf Basis eines Schachbrettmusters um rund die Hälfte reduziert in den Verkauf gegangen, so werden die Vorstellungen ab 1. Oktober gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung ohne Kapazitätsbegrenzungen angeboten.

Nach jetzigem Stand wird ab 3. September der Zutritt zu den Vorstellungen im Opernhaus Düsseldorf und im Theater Duisburg auf Basis der 3G-Regel erfolgen: Zum Einlass ist der Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder eines negativen, maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests nötig. Darüber hinaus gelten während des gesamten Aufenthaltes Maskenpflicht und die allgemeinen Hygieneregeln. Die Kontaktdaten der Besucher müssen dagegen nicht mehr erhoben werden.

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Test in den Schulen als getestete Personen. Sie müssen lediglich ihren Schülerausweis vorlegen. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Nachweis.

(csr)