Buchvorstellung im Düsseldorfer Goethe- Museum Der abgründige Goethe

In dem „Städtchen an der Ilm“ litt der Frankfurter Großbürger an Statusfragen bei Hofe. Weder durfte er mit den Adligen Karten spielen noch bei Zeremonien an der Seite des Herzogs stehen. Dabei gab es im Umfeld des Herrschers mit über 500 Personen mehr Höflinge, als man dem kleinen Fürstentum zutrauen wollte. „Man merkt es Goethe an, dass er sich Mühe gibt, seine Würde zu behaupten“, hielt ein Besucher über den Weimarer Neuling fest.