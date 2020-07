Atelierbesuch : „Die Synapsen müssen knacken“

Düsseldorf Die Bilder des Düsseldorfer Malers Max Frintrop enthalten keine Botschaft. Dennoch möchte er die Betrachter zur Auseinandersetzung anregen.

Als Künstler, der längst an einen festen Kreis von Sammlern verkauft und zuletzt auch auf der Messe der New Art Dealer Association in Miami vertreten war, hat er seine Position gefunden - eine Position, die dennoch immer wieder Platz für Aufbruch lässt. In seinem Atelier an der Lierenfelder Straße wischt und pinselt er seine Farben oft auf liegende, großformatige Leinwände. Das geschieht allerdings nicht aus einem Rausch, ebenso wenig aus dem Kopf, sondern aus den geübten Händen. Unter denen entstehen miteinander korrespondierende Farbflächen in Verbindung mit farbigen Linien. „Orange verstärkt das Blau, daraus ergibt sich ein größerer Effekt“, so erläutert Frintrop seine Vorgehensweise an einem Beispiel. „Die Brillanz der Farben kommt aus den Kontrasten.“ Auf Sprühfarbe verzichtet er inzwischen, er mischt Pigmente und Tinte zu Acrylfarbe und lässt in letzter Zeit immer wieder auch Flächen weiß, unbemalt - eine Ahnung von Unendlichkeit.