Colm Tóibín stellt seinen neuen Roman „Long Island“ in Düsseldorf vor Warum einsame Iren dem Papst schreiben

Mit seinem Roman „Brooklyn“ wurde der irische Schriftsteller Colm Tóibín (geboren 1955 in Enniscorthy) vor mehr als zehn Jahren international bekannt. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Irin, die in den 50er Jahren nach Amerika auswandert, dort heiratet und doch an Jim – ihrer Liebe in Irland – hängt. Mit seinem neuen Buch „Long Island“ bietet der Autor eine Fortsetzung und stellte diese jetzt im Heine Haus vor. Trotz Heimspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn und einer äußerst trubeligen Bolkerstraße war die Lesung ausverkauft.