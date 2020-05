Filmtipp : Max Riemelt wagt sich an das Thema Pädophilie

Düsseldorf Max Riemelt gehört zu den beliebsten jungen Darstellern Deutschlands. Nun hat er sich eine Rolle vorgenommen, in der ein Tabuthema berührt wird: Er spielt einen pädophilen jungen Mann, der sich in eine alleinerziehende Frau verliebt. Ein engagierter Debütfilm, der jetzt im Online-Kino der Filmkunstkinos abrufbar ist.

Was man diesem Debütfilm hoch anrechnen muss, ist, dass er sich mutig mit einem Tabu-Thema unserer Gesellschaft beschäftigt: „Pädophilie ist eine Neigung, die man nicht heilen kann. Ich kann Ihnen nur helfen, damit zu leben", sagt der Psychologe dem 29-jährigen Markus, der an dieser Neigung zu verzweifeln droht. „Ich will das nicht", sagt er und dennoch kommt es immer wieder in ihm hoch. Und als dann noch die alleinerziehende Jessica mit ihrem Sohn Arthur in seinem Haus einzieht und sich dank seiner Hilfsbereitschaft in ihn verliebt, werden die Dinge auf die Spitze getrieben. Arthur sieht in Markus einen Vaterersatz, doch der weiß, dass das nicht mehr lange gutgehen kann.