Vor der Rheinopern-Premiere : Bremse los für Oper und Ballett

Düsseldorf Demis Volpi kann endlich durchstarten: Der Ballettchef inszeniert jetzt im Düsseldorfer Haus der Rheinoper Béla Bartóks „Herzogs Blaubart Burg“.

Intendant Christoph Meyer und Ballettdirektor Demis Volpi blicken positiv gestimmt auf die neue Spielzeit an der Rheinoper. Als erste Düsseldorfer Premiere kündigen sie am kommenden Freitag ein spartenübergreifendes Projekt an: In seiner Inszenierung „Herzog Blaubarts Burg“ von Béla Bartók verknüpft Choreograf Volpi Musik und Tanz.