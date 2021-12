Interview mit Demis Volpi : „Es gibt nur eine Möglichkeit, Kritik zu vermeiden: nichts tun“

Info

Gespräch und öffentliche Probe Familienwerkstatt: Der Nussknacker am Samstag, 11. Dezember, 11.30 Uhr, und am Montag, 13. Dezember, 18 Uhr, im Theater Duisburg, Neckarstraße 1.

„Come In“ Ballettabend mit Choreographien von Twyla Tharp und Aszure Barton am Sonntag, 12. Dezember, 18.30 Uhr, in der Oper am Rhein, Heinrich-Heine-Allee 16a.

Premiere „Der Nussknacker“ am Freitag, 17. Dezember, 19.30 Uhr, in Duisburg. bereits ausverkauft. Die nächste Vorstellung, für die es noch Karten gibt, ist am 31. Dezember, um 19 Uhr.

„Geschlossene Spiele“ Ballett von Demis Volpi nach einem Stück von Julio Cortazar am Montag, 20. Dezember, 19.30 Uhr, und am Dienstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, in Düsseldorf.

Ballettabend „Ad Absurdum“ mit Choreographien von Flemming Flindt und Andrey Kaydanovskiy nach Eugene Ionesco am Sonntag, 2. Januar, 18 Uhr.