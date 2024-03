Personalwechsel beim Ballett am Rhein Demis Volpi stellt sein Programm beim Hamburg Ballett vor

Als Choreograf stellt Volpi drei Arbeiten in der Saison 2024/ 2025 vor: In dem vierteiligen Abend „The Times are Racing“ (28. September 2024) zeigt er „The Thing with Feathers“ zu den „Metamorphosen“ von Richard Strauss, das in Düsseldorf bereits beim „Sacre“-Abend im vergangenen Jahr zu sehen war.