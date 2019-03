Unterstützt von Jacques Tilly, Helge Achenbach und Axel Bellinghausen: Debüt im Zakk: „Kinn“ passt in keine Schublade

Düsseldorf Nach monatelanger Promotion feiert die Gruppe „Kinn“ ihr Debut im Zakk

Kinn sei keine Band, sondern ein Projekt. „Ein organisches Ding“, so nennt es Gerko Wolfsdorf, der unter diesem Künstlernamen als Kopf von Kinn agiert. Musik steht trotzdem im Mittelpunkt, man kann sie noch lediglich in Bruchteilen hören, als Hintergrund der Promovideos. Nach der Selbstbeschreibung von Kinn ist ihr Stil „irgendwo zwischen Songwriter-Punk und Alternativ“ zu verorten. Der Auftritt im Zakk heute Abend wird die erste Show der Band sein. Umso erstaunlicher ist die seit Dezember wachsende Liste von Düsseldorfer Prominenten, die dem Projekt ihre Stimme geliehen haben: Bildhauer Jacques Tilly, Kunstberater Helge Achenbach und Fortuna Co-Trainer Axel Bellinghausen zählen dazu. In kurzen Videos lesen sie Texte vor, die mal fast schon philosophisch, mal einfach nur albern klingen. Dieser Zwiespalt ist bezeichnend – in eine Schublade lässt sich Kinn nicht stecken.