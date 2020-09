Klavierabend mit französischem Star-Pianisten : Höchste Präzision und reicher Klang

Düsseldorf David Fray spielte Bachs „Goldberg-Variationen“ in der Tonhalle mit viel Gefühl.

„Freitag, 13. März 2020“ stand auf dem fast historischen Programmheft, das in der Tonhalle auslag. Zweimal musste der Klavierabend mit David Fray wegen Corona verschoben werden. Nun fand er statt, wieder an einem 13. – diesmal aber an einem Sonntag. Auch dieser September-Termin hatte ein wenig gewackelt. Denn in der französischen Heimat des Pianisten flammte die Pandemie gerade heftig auf, sodass sich Fray vor seinem Auftritt noch ein negatives Testergebnis besorgen musste. Diese Nachricht jedenfalls teilte Burkhard Glashoff, Geschäftsführer der Heinersdorff-Konzerte, dem Publikum mit. Doch wurde ja alles gut.