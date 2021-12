Konzert in Düsseldorf : Vier Geiger als Weltenbummler

Konzert in Düsseldorf

Düsseldorf Das Vision String Quartet aus Berlin gab im Schumann-Saal ein sympathisches Kammerkonzert und plauderte über seine musikalische Abenteuerwelt.

Zwischen Klassik, Jazz und Pop wandelt das Vision String Quartet. Ihre Heimat haben die vier Geiger in Berlin, sind aber europaweit auf Tour – nie mit dem Auto, das keiner von ihnen besitzt, wie sie sagen, sondern mit der Bahn. Jetzt machten die Musiker Station in Düsseldorf und gaben ein stilistisch weit gespanntes Kammerkonzert im Robert-Schumann-Saal.

Neben Bratscher Sander Stuart, der federführend moderierte, hatte auch Cellist Disselhorst eine Anekdote beizusteuern: Man sei mit dem Zug von Berlin nach Florenz unterwegs gewesen, aber am Umsteigebahnhof München gestrandet. Abenteuer seien bei der Bahn ja bekanntlich im Ticketpreis inkludiert. Jedenfalls sei während der zehnstündigen Wartezeit auf den nächsten Zug die Idee zu einem Stück gekommen: „Travelers“. Motorische Rhythmus-Impulse, die das Quartett mit hackenden Bogen-Akzenten erzeugte, verbunden mit ein paar lyrischen Melodien ließen Assoziationen mit einer entspannten Bahnreise entstehen – nicht unbedingt in einem nahezu geräuschlos und schnell gleitenden ICE, sondern eher in einem romantischen Bummelzug.