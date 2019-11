Außenansicht des Schmela-Hauses (r.) in der Mutter-Ey-Straße in der Düsseldorfer Altstadt. 1971 eröffnete der legendäre Galerist Alfred Schmela das vom holländischen Architekten Aldo van Eyck entworfenes Gebäude, das als erstes originäres Galerie-Gebäude in der Bundesrepublik gilt.