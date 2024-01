Kommödchen-Ensemble feiert Zehnjähriges „Lore Lorentz habe ich mir anders vorgestellt!“

Vor zehn Jahren geschah das, was geschehen musste, besser vielleicht: kam zusammen, was zusammengehörte. Wie auch immer: 2014 hatte Kommödchen-Chef Kay S. Lorentz die Idee, im eigenen Haus ein Vierer-Ensemble zu etablieren. Und weil Maike Kühl und Heiko Seidel praktischerweise bereits da und schon Publikumslieblinge waren, mussten nur zwei weitere kabarettistisch geneigte Frohnaturen gefunden werden. Das waren dann der Schauspieler Daniel Graf sowie der Autor und Kabarettist Martin Maier-Bode. Und fertig war jenes Ensemble, das die geneigten Menschen der Landeshauptstadt und das geneigte Publikum drumherum bis heute mächtig bei Laune hält. Mit den Programmen „Irgendwas mit Menschen“, mit „Quickies“, den schnellen Nummern zur Lage unserer Nation, mit „Crash“, dem familiären Corona-Drama. Und zuletzt dem Sommermärchen „Bulli“, in dem jene Träume und Illusionen lustvoll zum Platzen gebracht werden, die in früheren Zeiten sowohl den Anwesenden auf der Bühne als auch den 203 Anwesenden im Saal vertraut vorkommen könnten. Jedenfalls finden es alle gut. Die Auslastung soll im vergangenen Jahr nach Kommödchen-Angabe bei 93 Prozent und im Dezember bei 100 Prozent gelegen haben. Kurzum: Alles ausverkauft. Derart viel Harmonie macht natürlich misstrauisch. Friede, Freude, Eierkuchen im Kreis kluger und kritischer Geister? Schwer zu glauben. Auch aus diesem Grund reichten wir beim Ensemble einen kniffligen Fragebogen ein, mit dem jeder sein Verhältnis zu einem Mitspieler beziehungsweise einer Mitspielerin beschreiben sollte. Unsere Veröffentlichung bringt also manches Geheimnis ans Tageslicht, wobei Schokolade eine eklatante Rolle spielt.