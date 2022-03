Kommödchen feiert Jubiläum : 75 Jahre alt und politischer denn je

Düsseldorf Das Kommödchen feiert Geburtstag und bringt anlässlich seines 75-jährigen Bestehens ein neues Programm auf die Bühne. Der Krieg in der Ukraine dämpft jedoch die gute Laune, und die Premiere von „Bulli. Ein Sommermärchen“ verschiebt sich.

Seit 75 Jahren gibt es bereits das Kommödchen in Düsseldorf – ohne Unterbrechung und ohne öffentliche Subventionen. Das erfüllt Leiter des Hauses Kay Lorentz durchaus mit Stolz. Bedanken möchte Kay Lorentz sich zum Geburtstag des Hauses daher auch beim Publikum: „Die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer – und die vielen Menschen, die uns aus dem Umland und auch oft von weit her besuchen, tragen dieses Theater und haben sein Leben und auch sein Überleben möglich gemacht“, schreibt er.

Eigentlich wollte das Kommödchen am „Jahrestag“ – also am 29. März – mit einer Premiere seinen 75. Geburtstag gewissermaßen standesgemäß feiern, doch zum Feiern ist dem Ensemble aktuell nicht zumute. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war dem politisch-literarischen Kabarett klar, dass sie die aktuellen kriegerischen Kampfhandlungen in Europa nicht ignorieren können.