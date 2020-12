Festival im zakk : Zwei Bonustracks zur Lieblingsplatte

Musikplaner Miguel Passarge vom zakk bietet in diesem Jahr ein Ersatzprogramm für das Lieblingsplatte-Festival an. Foto: Andreas Bretz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Eigentlich sollte das Lieblingsplatte-Festival im zakk in diesem Dezember seinen fünften Geburtstag feiern. Das kann nun erst im nächsten Jahr nachgeholt werden. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es jedoch eine neue Veranstaltungsreihe rund um wegweisende Musikalben der Musikgeschichte.

Von Marei Vittinghoff

Miguel Passarge hatte es immer wieder probiert. Dann, im vergangenen Jahr, sagten sie zu. Element of Crime, die sonst auch die großen Hallen füllen könnten, traten im Zakk mit ihrer 1993 erschienenen Platte „Weißes Papier“ auf. So kam es, dass Sven Regener – zwischen typisch melancholischem Gesang und mit Alltagserzählungen durchwobenen Texten – auch eine Anekdote aus der Geschichte seiner Band erzählte. Er erinnerte sich an Düsseldorfer Studioaufenthalte im November 1985, wo die Band – die damals noch auf Englisch sang – ihr Debütalbum „Basically Sad“ aufnahm.

Es sind Augenblicke wie diese, die nicht nur zu den Lieblingsmomenten von Zakk-Musikplaner Miguel Passarge zählen, sondern auch den Charme des Lieblingsplatte Festivals ausmachen. Passarge hat das Format das erste Mal im Jahr 2016 entwickelt, in diesem Jahr sollte es eigentlich in die fünfte Runde gehen. Das Prinzip: Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum bringen die Lieblingsplatte aus ihrem Schaffen auf die Bühne. Die Bandbreite der Auftritte ist groß: Es gab schon HipHop von Rapper Torch, Elektropop von 2Raumwohnung und Krautrock von Michael Rother.

Info Das Programm Erster Bonustrack Die erste Veranstaltung findet am 12. Dezember statt. Popjournalistin Ina Plodroch und Feuilleton-Redakteur Philipp Holstein stellen jeweils einen Kanon der 50 wichtigsten deutschen Platten vor, der dann in einer erweiterten Runde diskutiert wird. Außerdem gibt es zwei Live-Acts von Düsseldorfer Newcomern. Zweiter Bonustrack Die zweite Veranstaltung am 19. Dezember stellt die Geschichte der elektronischen Musik in Düsseldorf in den Mittelpunkt. Musiker und Fotokünstler Stefan Schneider führt anhand von drei Alben durch die Jahrzehnte und hat sich pro Album einen Gesprächspartner eingeladen. Zwei Platten werden in einem Live-Set vorgestellt.

Dass das Programm in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden kann und auf 2021 verschoben werden muss, steht nun schon seit einiger Zeit fest. Zufriedengeben wollte sich Passarge damit aber nicht: Also entwickelte er – passend zum Lieblingsplatte Festival – die Veranstaltungsreihe „Bonustracks“, die das Festival auch in Zukunft begleiten soll. Los geht es bereits in diesem Dezember mit zwei Veranstaltungen, die online auf dem YouTube-Kanal des Festivals gestreamt werden können.

Erster Bonustrack Über Musik kann man sich ja einerseits ganz wunderbar streiten und andererseits besonders leidenschaftlich in gemeinsamen Lobgesängen versinken. Bei Pop-Musik geht das besonders gut. Jeder kann irgendwie mitreden. Aber gibt es auch so etwas wie einen gemeinsamen Pop-Kanon? Eine Zusammenstellung von Platten, die für die deutsche Musikgeschichte als besonders wegweisend angesehen werden können und den populären Musikbegriff entscheidend erweitert haben? Bei der letzten Ausgabe des Lieblingsplatte Festivals im Jahr 2019 stellte Max Dax, der frühere Chefredakteur der Zeitschrift „Spex“, seine 50 wichtigsten Platten bei einer Podiumsdiskussion und in Form eines Essays vor. An diesem Samstag, 12. Dezember, werden die Kölner Popjournalistin Ina Plodroch und Feuilleton-Redakteur Philipp Holstein von der „Rheinischen Post darauf aufbauend ihre eigene Sicht auf die deutsche Popgeschichte in Form eines Kanons präsentieren. Ihre Vorschläge werden dann in einer erweiterten Runde mit Miguel Passarge und Xaõ Seffcheque (Family 5) diskutiert. Zwischendurch wird es zwei Live-Acts von Newcomern aus Düsseldorf geben: Die Band Bloodflowers und der 18-jährige Musiker Pablo Brooks werden spielen. „Pop-Musik ist ja nichts Statisches. Es kommen immer wieder neue Bands dazu. Mir war es wichtig, noch einmal zu zeigen, dass jeder Pop-Kanon nur ein Kind seiner Zeit ist und in zehn Jahren vielleicht schon ganz anders aussehen kann“, sagt Passarge.