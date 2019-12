Ausstellung : Winterreise durch Zeit und Literatur

Das Heine-Institut würdigt das 175-jährige Jubiläum von „Deutschland. Ein Wintermärchen“ mit einer Ausstellung.

Geht es bei Heine um den September, den November oder den aktuellen Dezember? Wenn am Samstag im Heinrich-Heine-Institut die Ausstellung „Deutschland. Ein Wintermärchen“ eröffnet wird, geht es wohl um alle drei Mondzyklen. Am 13. Dezember 1797, also heute vor 222 Jahren, wurde Heine in Düsseldorf geboren. Im September 1844 erschien sein satirisches Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“, das wiederum mit den Versen beginnt: „Im traurigen Monat November war’s…“