Buchvorstellung im Düsseldorfer Behrensbau : Eine Grafic Novel über den deutschen Herbst

Düsseldorf Jennifer Daniel und Matthias Wieland stellten im Behrensbau ein spannendes Buch mit Illustrationen zur ersten RAF-Generation vor: „Das Gutachten“.

Eigentlich geht es eher um den Vorabend des deutschen Herbstes in Bonn, im Juli 1977. Die erste Generation der RAF befindet sich im Gefängnis von Stuttgart-Stammheim im Hungerstreik. Noch haben sie viele Sympathisanten in der Bevölkerung, vor allem unter den Studierenden. „Das änderte sich als die nächste Generation Terroristen immer brutaler vorging“, weiß Jennifer Daniel.

Die Illustratorin nahm diese Gemengelage als einen der Ausgangspunkte für ihre Geschichte „Das Gutachten“. Eine Grafic Novel, die ihre kreativen Wurzeln mehr in der Illustration als im klassischen Comic Strip hat. „Ich wollte davon erzählen, in welchem Zustand die Gesellschaft damals war, als die Jugend der traumatisierten Kriegsgeneration begann, unbequeme Fragen zu stellen“, fasst die gebürtige Bonnerin zusammen. Inspiriert haben sie alte Bilder ihres Großvaters. „Er war dokumentierender Fotograf in der Rechtsmedizin damals“, sagt sie. Er stand gewissermaßen Pate für ihre Hauptfigur Herr Martin, der den gleichen Beruf wie ihr Opa hat und nach einer Feier im Bonner Kanzleramt seinen betrunkenen Chef nach Hause fährt. Am nächsten Morgen liegt ein Unfallopfer auf dem Seziertisch der Rechtsmedizin. Eine RAF-Sympathisantin, wie das Publikum erfährt, die nach einer fehlgeschlagenen Protestaktion gegen die Inhaftierung von Baader, Ensslin & Co bei einem Autounfall getötet wurde.