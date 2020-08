Festival für digitale Kultur : Das Herzstück der „Digitale“ ist analog

Die Macher der „Digitale“: Werner Pillig (l.) und Peter Witt in der „Hidden Gallery“, wo aktuell eine Videoinstallation zu sehen ist. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Kunst- und Musikfestival startet Ende Oktober – mit Live-Erlebnissen und eingeschränkter Besucherzahl. Schon jetzt ist in einer ehemaligen Einkaufspassage Videokunst zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sema Kouschkerian

Das Festival „Die Digitale“ müsste klappen wie am Schnürchen, trotz Corona-Pandemie. Immer ein bisschen über den Dingen schweben schließlich die Soundwolken und die alle Sinne umfassende Kunst, die Peter Witt und Werner Pillig für ihr Happening aussuchen. Sie holen in wenigen Tagen all das nach, was einem das Jahr über durch die Lappen gegangen ist an elektronischen Entdeckungen – seitdem es das Open-Source-Festival nicht mehr gibt und der Salon des Amateurs als beharrlicher Einzelkämpfer zwischenzeitlich schließen musste.

Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, denn das Herzstück der „Digitale“ ist eben der analoge Dialog über die Ausstellungen – und während der Konzerte sowieso. In diesem Jahr, wenn die fünfte „Digitale“ über die Bühne geht, muss das gemeinsame Erleben ein bisschen anders vonstattengehen als sonst. Weil Witt und Pillig die Besucher jedoch nicht der Live-Erlebnisse an so besonderen Orten wie dem Weltkunstzimmer in Flingern und der Berger Kirche in der Altstadt berauben möchten, gibt es Musik, Diskussion und Kunst mit weniger Besuchern. Konzert-Locations werden bestuhlt, das geplante Symposium wird in kurze Talk-Formate gegossen, hinzu kommen die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung.

Info Videokunst in der „Hidden Gallery“ Konzertreihe Peter Witt plant, künftig einmal im Monat einen Abend mit elektronischer Musik in Düsseldorf anzubieten. Ausstellung Die Videokunst in der Wallstraße 37 kann donnerstags bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr angeschaut werden, die Schau läuft bis mindestens Ende Oktober. Mehr zur „Digitale“ unter: die-digitale.net

Festivalauftakt ist am 30. Oktober im Weltkunstzimmer, wo die große Ausstellung „Digital Secrets“ eröffnet wird, das diesjährige Festival-Thema. „Vor 20 Jahren wurde uns von der Politik versprochen, die Welt werde transparenter“, sagt Witt. Das Gegenteil jedoch sei eingetreten, glaubt er, und bezieht sich auf Wikileaks-Initiator Julian Assange: „Er könnte zum Tode verurteilt werden, weil er Regierungsvergehen transparent machen wollte.“

Die Arbeiten der ausstellenden Künstler bewegen sich also in dem Spannungsverhältnis einer bedrohten Privatheit einerseits und Staatsgeheimnissen, die unter Verschluss gehalten werden, andererseits.

Lena Chen wird an der Ausstellung mit einer Live-Performance teilnehmen. Die Künstlerin und Aktivistin wurde von einem Ex-Freund kompromittiert, der pornografisch anmutende Aufnahmen von ihr im Internet veröffentlicht hatte.

Der italienische Konzeptkünstler Paulo Cirio wiederum beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie die Gesellschaft durch die Verbreitung, Organisation und Kontrolle von Informationen beeinflusst wird. Im vergangenen Jahr hat er in Berlin die Porträts von amerikanischen Geheimdienstchefs auf Mauern und in Unterführungen plakatiert, um den Machtbereich der Spionage umzudeuten. Für die „Digitale“ bespielt er im Weltkunstzimmer eine Wand mit Hunderten Daten, welche die Patente von Internetkonzernen abbilden. Dabei geht es ihm um Kommunikationszwänge, denen die Menschen durch die sozialen Medien unterworfen sind.

Auch Michael Wolf wird mit Werken vertreten sein, dessen zentrales Thema die Diskrepanz von Privatheit und Öffentlichkeit war. Die Großstadt-Aufnahmen des im vergangenen Jahr verstorbenen Fotografen sind preisgekrönt.

Ganz stiekum hat das Festival sogar schon vor seinem offiziellen Start begonnen. In einer ehemaligen Einkaufspassage an der Wallstraße 37 in der Altstadt sind Videofilme internationaler Künstler zu sehen. Werner Pillig, der an der Kunstakademie bei Nam June Paik studiert hat, kennt den Ort seit vielen Jahren: „In der ersten Etage hatte ich meinen ersten Job bei einer Filmproduktionsfirma.“

Zu der Hausbesitzerin hat er seit damals Kontakt gehalten. Sie war es schließlich auch, die den beiden Machern des Digitale-Festivals die Geschäftsräume für eine Zwischennutzung anbot, nachdem die Händler die Passage nach und nach verlassen hatten.