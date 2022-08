Sommerangebot des Theatermuseums : Frisbeescheiben statt Theatergeschichte

Noch bis zum 4. September lädt das Theatermuseum in den „Salon Louise“ ein. Auch dadurch soll das ehemailge Hofgärtnerhaus im Sommer zu einem Ort der entspannten Begegnung werden.

Im Düsseldorfer Theatermuseum Düsseldorf weichen historische Stücke Frisbeescheiben und Picknickdecken. Durch die Sommerpause finden weniger Ausstellungen in dem Hofgärtnerhaus statt, weshalb die Türen geöffnet wurden, um einen neuen Ort der Begegnung zu schaffen – mit feinem Blick in den Hofgarten. Im „Salon Louise“, an der Jägerhofstraße 1, soll jeder von einem ruhigen Plätzchen im Grünen als auch von einem bunten Leihangebot profitieren.

Louise Dumont wurde in Köln geboren. Trotz finanzieller Probleme entschied sie sich gegen den Willen ihres Vaters, Schauspielerin am Theater zu werden. Gemeinsam mit ihrem Mann Gustav Lindemann gründete sie 1904 das Reformtheater „Schauspielhaus Düsseldorf“. Neben ästhetischen Reformen in Regie, Dramaturgie und Bühnenausstattung sollte es auch ein Ort sozialer Reformen sein. So bemühte sich das Paar bewusst um verschiedene Formate, um auch ein Publikum aus einkommensschwachen Gesellschaftskreisen in ihr Theater zu holen oder durch Vorträge und Matineen weiterzubilden.