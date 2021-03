„Theater der Klänge“ hofft auf baldige Premiere : Spektakuläres „Lackballett“ zur Überbrückung

Kunstdrucke vom farbsatten „Lackballett“ sind jetzt in einer Online-Galerie zu sehen und erwerben. Auch damit hofft das „Theater der Klänge“ über die Runden zu kommen – bis zur erhofften Premiere von „Mensch und Kunstfigur im Kugeltheater“ Anfang Mai.

Die für 2020 geplante Premiere „Mensch und Kunstfigur im Kugeltheater“ musste das Düsseldorfer „Theater der Klänge“ im Pandemiejahr mehrfach verschieben. Jetzt hofft Regisseur Jörg Udo Lensing mit zartem Optimismus, dass die Inszenierung am 6. Mai über die Bühne gehen kann. Das freie Musik- und Tanztheater bringt seit 1987 in der Regel eine Produktion pro Jahr heraus und begeistert mit seinen experimentellen Gesamtkunstwerken ein treues Stammpublikum.

In einer weiteren Variante stellte das „Theater der Klänge“ jetzt eine von Jörg Udo Lensing kuratierte Ausstellung ins Netz, eine Online-Galerie mit Bildern aus dem „Lackballett“. Dabei erzählt er, wie Oskar Schlemmer, an dem man bei der Bauhaus-Geschichte nicht vorbeikommt, 1933 als entarteter Künstler Berufsverbot bekam, seine Professur in Breslau einbüßte und sich als Maler und Anstreicher in einem Stuttgarter Betrieb verdingte, während seine Frau Gemüse auf dem Wochenmarkt verkaufte. Gerettet wurde der Bildhauer, Grafiker, Bühnenbildner und Choreograf von dem Wuppertaler Fabrikanten Herberts, der immer wieder Künstler in sein Farblabor einlud und ihnen viele Freiheiten gewährte. Dort entstand zum Firmenjubiläum 1941 Schlemmers „Lackballett“, getanzt von sechs Damen der Betriebssportgruppe. Es gab nur eine einzige Vorführung.