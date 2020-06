„Newcomer-Festival“ : Der Live-Auftritt wird zum Videodreh

Info

Idee Das „Newcomer-Festival“ wird seit 2003 alljährlich ausgerichtet. Es ist gedacht als Forum zum Austausch und gegenseitiger Anregung, als Starthilfe und Unterstützung für die nachwachsende Düsseldorfer Musikszene im Bereich Rock, Pop, Punk, Metal, Alternative, Hip-Hop und Crossover.

Festival Bei der Veranstaltung präsentieren sich zehn Bands mit Auftritten von jeweils 15 Minuten vor etwa 400 Zuschauern im Zakk. Dieses Jahr werden die Gigs der Bands gefilmt und zu einem Konzertfilm zusammengeschnitten.

Line-up Nameless (Hardrock), Wiket (Metal), Neem (Rock/Pop), The Remaining Ones (Coversongs unterschiedlicher Stile), Southland (Funk), Paranormia (Schizoid-Pop), Fredi Erdmann & Die Soundgärtner (Crossover aus Pop, Rock, Rap), The Cold Soup Trio (Jazz) und Words Beyond Borders (Rap).

Video Der Konzertfilm wird auf voraussichtlich Ende Juni auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht und ist dann öffentlich zugänglich.