Kammerkonzert im Schumann-Saal : Sonnenaufgänge mit vier Streichern

Das in Köln beheimatete Asasello-Quartett. Foto: Baus

Düsseldorf Das Asasello-Quartett gastierte im Robert-Schumann-Saal und spielte Kompositionen von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Tschaikowski.

Aus Russland , Polen , Finnland und der Schweiz stammen die vier Geiger des Asasello-Quartetts. Das Ensemble ist unter anderem berühmt für die Moderne. Auszeichnungen gab es etwa für die Gesamteinspielung der Streichquartette Arnold Schönbergs. Am zweiten Weihnachtstag waren die Musiker aber ganz klassisch-romantisch eingestellt und spielten im Robert-Schumann-Saal Quartette von Haydn, Mozart und Tschaikowski.

Bei Haydn und Mozart wählte man Spätwerke: Haydns „Sonnenaufgang“ B-Dur sowie Mozarts Streichquartett F-Dur KV 590. Das „Sonnenquartett“ komponierte Haydn ungefähr zur gleichen Zeit wie das Oratorium „Die Schöpfung“, in dem er es ebenfalls auf musikalische Weise Licht werden lässt. Eigentlich ist dem niederösterreichischen Pionier der Wiener Klassik Programmatisches fremd. Anspielungen auf Außermusikalisches lässt er nur gelegentlich einfließen, so am Anfang dieses B-Dur-Quartetts mit der leuchtenden Aufwärtsbewegung der ersten Violine.