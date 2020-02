Danila Tkachenko im Kulturbahnhof Eller : Bilder, die vom Aussteigen erzählen

Der Kulturbahnhof Eller zeigt „Fotografische Projekte“ des Künstlers Danila Tkachenko.

Sie sind einander nie begegnet. Da jedoch die Kraft der Fotografien von Danila Tkachenko so sehr nachklang, war es, als habe man viele Abende zusammengesessen und gemeinsam darüber nachgedacht, was wohl dahinter steckt, dass manche Menschen für den Fortschritt glühen und andere vom Leben und Streben in einer Gemeinschaft ganz krank werden. Im Kulturbahnhof Eller gab es im vergangenen Jahr eine Ausstellung zum Thema Wald und in diesem Rahmen auch Aufnahmen Tkachenkos von Einsiedlern in russischen Wäldern zu sehen. Gerolf Schülke, Vorsitzender des Fördervereins des Kulturbahnhofs, war damals auf den Künstler gestoßen. Jetzt hat er ihm eine Einzelausstellung gewidmet.