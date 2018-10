Cosma Shiva Hagen im Theater an der Kö: Neuanfang in Düsseldorf

Cosma Shiva Hagen : Neuanfang in Düsseldorf

Zu Hause in Hamburg, zu Gast in Düsseldorf: Cosma Shiva Hagen. Die 37-Jährige spielt hier zurzeit Theater. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nach dreijähriger Bühnenpause ist Cosma Shiva Hagen zurück. Zurzeit spielt sie im Theater an der Kö.

Gerade ist eine ganze Menge neu für sie. Das tägliche Spielen. Das komödiantische Stück. Das Boulevardtheater. Und dazu das Leben in einer fremden Stadt. Lange und wohlüberlegt hatte sich Cosma Shiva Hagen regelrecht eingeigelt und ihren Hamburger Rückzugsort kaum verlassen. „Deshalb erscheint mir nun alles sehr voll“, sagt sie. „Einige Male war ich zu Fuß am Rhein, das reichte.“ Sie lacht. „Ich bin ja schon stolz, wenn ich den Weg ins Theater an der Kö schaffe.“

Die Schauspielerin gastiert zum ersten Mal in Düsseldorf. Mit „Wir lieben und wissen nichts“ von Moritz Rinke beendete sie ihre dreijährige Bühnenpause. Die war ihr nach den Festspielen in Bad Hersfeld 2015 ein dringendes Bedürfnis: „Ich hatte zuvor viel Zeit damit verbracht, mir in der Gastronomie ein zweites Standbein aufzubauen, was schwieriger war als gedacht“, erklärt sie. „Macht man zu viel auf einmal, verzettelt sich und überfordert seinen Kopf. Ich wollte eine Weile völlig unbehelligt bleiben.“ Also vorerst kein Theater mehr. Und auch sonst nicht viel. „Zwei Quizsendungen und drei Drehtage für einen Krimi, das war’s.“

Info Bis Mitte November in Düsseldorf Karriere Cosma Shiva Hagen (37) wurde im Kino vor allem als Schneewittchen in den „7 Zwerge“-Filme von Otto Waalkes bekannt (2004, 2007). Ihre erste Rolle spielte sie 1996 im Film „Crash Kids“. Seit der Titelrolle in „Momo“ (1999) spielt sie auch Theater. Theater an der Kö „Wir lieben und wissen nichts“ von Moritz Rinke wird bis zum 11. November im „Theater an der Kö“ gezeigt, Regie führte Hausherr René Heinersdorff. Es spielen Cosma Shiva Hagen, Jeannette Biedermann, Johannes Brandrup und Sebastian Hölz. Karten Telefonisch unter 0211 274000 und im Internet unter: www.westticket.de

Ein wenig faul sei sie darüber geworden, gibt sie zu. Doch auf einmal war sie wieder da, ihre Lust aufs Theater. Ihre Mentorin, die Schauspielerin Cordula Trantow, stellte den Kontakt zu René Heinersdorff her. „Sie versicherte, er sei ein guter Regisseur für Komödien. Das dritte Buch, das er mir schickte, gefiel mir sehr.“ Dabei kannte sie den Theaterchef nur vom Telefon, hatte aber Vertrauen gefasst: „Er sprach so schnell wie Woody Allen und war so witzig, dass ich dachte, mit ihm probiere ich es jetzt. Gute Bedingungen für einen Neuanfang.“

Zu ihrer Überraschung hatte Heinersdorff sie für die Rolle der sanften Magdalena vorgesehen. Und nicht für Hannah, die taffe, entschlossene und selbstbewusste Karrierefrau in dem Quartett der Ehepaare, die von Jeanette Biedermann gespielt wird. „Inzwischen bin ich mit der Magdalena aber sehr glücklich“, sagt Cosma Shiva Hagen. „Ich habe mich mit dieser verträumten Figur angefreundet. Sie ist mir sogar ein bisschen ähnlich. Wie ich trägt sie ihr Herz auf der Zunge und kann gar nicht anders, als zu sagen, was sie denkt. Ein ganz reiner Mensch. Dadurch wird sie manchmal unterschätzt.“

Mit 15 drehte Cosma Shiva Hagen ihren ersten Film („Crash Kids“) und wurde über Nacht berühmt. „Seitdem bin ich Schauspielerin“, sagt sie. „In meinen Beruf habe ich mich schon in jungen Jahren verliebt. Nur nicht in seine Begleiterscheinungen.“ Damit meint sie die Aufmerksamkeit, die ihr als Tochter von Nina Hagen und Enkelin von Eva-Maria Hagen im Übermaß zuteil wurde. „Weil ich von klein auf in der Öffentlichkeit stand und aus dieser bekannten Familie stammte, war ich andauernd gezwungen, über mein Privatleben zu reden. Natürlich interessiert das die Menschen. Aber man kommt sich irgendwann vor wie ein Papagei.“ Als sie neulich im Fernsehen wieder über das Verhältnis zu ihrer schrillen Mutter befragt wurde, fand sie eine charmante Antwort: „Sie ist wie eine drollige liebe Freundin.“ Das habe Nina Hagen sehr süß gefunden, berichtet ihre Tochter. Und ja, sie sei dankbar für ihre Kindheit und die bunte Welt, in die sie hineingeboren worden sei.