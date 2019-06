Tipps für Düsseldorf : Kultur für Kurzentschlossene

Comedy im Capitol, Piano Guys in der Mitsubishi-Electric-Halle und ein Krimi im Literaturbüro: Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Oper am Rhein Die bevorstehende Ballettpremiere „b.40“ am Samstag, 19.30 Uhr, wird als ein Fest des American Modern Dance präsentiert: Mark Morris, Trisha Brown, Merce Cunningham und Paul Taylor an einem Abend erleben zu können, ist ein europaweit einzigartiges Projekt. Für ein Werk wie „Pacific“ mit seinem fließenden, formbewussten Tanzstil wird Mark Morris als „Mozart des Modern Dance“ gefeiert. Trisha Brown gehörte zu den Leitfiguren der Postmoderne. In ihrem Ballett „Locus Trio“ bestimmen sich auf faszinierende Weise Raum und Bewegung wechselseitig. Eine berührende Wanderung zweier Menschen durch eine nordische Landschaft schuf Cunningham mit „Night Wandering“, dessen Neueinstudierung durch das Ballett am Rhein auch Teil des weltweit gefeierten Merce-Cunningham-Centennial zum 100. Geburtstag des Choreographen ist. Paul Taylor schließlich entlarvt in seinen „Offenbach Overtures“ Ballettkonventionen und so manche menschliche Verhaltensweise und sorgt damit für einen wunderbar witzigen Ausklang.