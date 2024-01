Wigald Boning kommt in die Düsseldorf Tonhalle Paradiesvogel zu sein, ist „eine feine Sache“

Längst ist Wigald Boning über die geplanten 365 Tage hinweggeschwommen und bei mehr als 500 angelangt. Was bedeutet ihm der Sport? „Ich mache es mir und meinen Lieben leichter, wenn ich mich an der frischen Luft bewege“, erklärt er. „Sport ist für mich Lebensqualität, auf die ich ungern verzichten möchte.“ Aber warum diese extremen Erfahrungen? „Auch das hat wieder mit Grenzgängen zu tun“, sagt Boning, der am 20. Januar 57 Jahre alt wird. „Man gelangt in einen Bereich, in dem starke Erschöpfung mit starker Albernheit ringt. Und weil man so kaputt ist, fängt man an zu lachen.“