Zirkusgastspiel Cirque du Soleil gastiert in Düsseldorf

Kurios wurde 2014 in Montreal uraufgeführt. Seither hat das Programm mehr als 5 Millionen Zuschauer in 30 Ländern weltweit begeistert. Daran beteiligt sind 50 internationale Artisten aus 17 Ländern. Die Produktion verbindet in gewohnter Cirque du Solei-Manier Weltklasseartistik mit erfrischender Fantasie und Komik.