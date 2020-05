Konzert im Autokino : Schiller muss improvisieren

Düsseldorf Beim Konzert im Autokino hatte der Elektro-Musiker mit einigen Technikproblemen zu kämpfen, für die er jedoch spontane Lösungen fand. Mit dabei: Thorsten Quaeschning, der musikalische Leiter von Tangerine Dream.

Der Musiker entscheidet kurzerhand, einen Teil, der eigentlich erst für das letzte Drittel vorgesehen war, vorzuziehen. Thorsten Quaeschning kommt auf die Bühne, der seit fünf Jahren musikalischer Leiter von Tangerine Dream ist, der Ambient-Elektro-Gruppe, die in den 1980er-Jahren Pionierarbeit leistete und Schiller ein großes Vorbild ist. Es kommt zur absurden Situation, dass Quaeschning hinter einem Elektronikturm am linken Bühnenrand verschwindet, während Schiller rechts hinter Keyboards und Samplern und Synthesizern steht. Sie trennt eine Distanz von geschätzt 20 Metern und ein Technik-Mitarbeiter muss hin- und herlaufen, um den Musikern bei Absprachen zu helfen. Schließlich informiert Christopher von Deylen sein Publikum, das nur mit aufblitzenden Scheinwerfern und Hupgeräuschen kommunizieren darf. Wer das Fenster zu weit runterdreht, wird verwarnt: „Wir beginnen in a-Moll, das hat den Vorteil, dass es nur weiße Tasten hat.“ Die beiden Legenden einigen sich also tatsächlich auf eine Improvisation in einer Tonart – wie Bluesmusiker nach dem fünften Whisky?