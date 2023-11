Kunstpalast für Kinder Im Kopfkino von Christoph Niemann

Niemann ist gerade mit seiner Studio-Managerin im Kunstpalast, und er erzählt, dass er ganz frei gewesen sei bei der Ausgestaltung der Aufgabe, er habe keine Vorgaben bekommen. Was sein Ansatz ist? Die Grundprinzipien der Kunst wolle er Besuchenden nahebringen und sie zu einer möglichen Antwort auf die Frage „Was passiert zwischen Werke und Betrachtenden?“ führen. Es sei ja alles nur Illusion, sagt er, und deshalb zeigt er schwarze und weiße Streifen, sie sich zu dreidimensionalen Treppen fügen, wenn man richtig steht. Einen Füllfederhalter, der Stufen malt. Einen Tunnel aus fließenden Lichtpunkten, an dessen Ende sich eine Überraschung verbirgt. Es gibt einen Tisch zu sehen, bei dem scheinbar eine Ecke fehlt, und man kann sich auf diese Ecke stellen und wird verblüfft sein, was auf dem Bildschirm am anderen Ende des Raums zu sehen ist. Niemanns Beiträge sind interaktiv, und es ist keine gewagte These, dass man auch viele Erwachsene in seinen Räumen treffen wird.