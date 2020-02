Projekt im Tanzhaus NRW : Wie sich Düsseldorf bewegt

Düsseldorf Choreografin Katja Heitmann und ihre Tänzer möchten ein Archiv aus den alltäglichen Bewegungen vieler Menschen anlegen.

Heitmann möchte so eine alternative Form der Geschichte schreiben, die weder in Büchern noch digitalen Plattformen zu finden ist. Sie hat viel Zeit in Archiven verbracht und festgestellt, dass sich unsere Gesellschaft auf Daten, Zahlen und Fakten konzentriert, also die Objektivität der Menschheit festhält. Mit ihrem Bewegungsarchiv gibt sie dem Subjektiven Raum, indem sie die Geschichten erzählt, die in den Körpern der Düsseldorfer gespeichert sind.

Zum dritten Mal legt die in den Niederlanden lebende Künstlerin ein Bewegungsarchiv an, zuvor in den Städten Maastricht und Eindhoven, und jetzt erstmals in Deutschland. Jede Ausstellung sei anders, sie lerne immer Neues dazu. So konnte sie in den Interviews beobachten, dass sich die Bewegungen von einzelnen Personen von denen in Gruppen unterscheiden. „Da ist eine andere Dynamik drin. Das Bezugsverhältnis verändert sich, weil sie auf die Bewegungen der anderen reagieren“, erklärt Heitmann. Als sie zum Beispiel drei Schwestern und ihre Bewegungen dokumentierte, sei ihr aufgefallen, dass sich die Älteste immer in minimalem Abstand zu den jüngeren beiden Schwestern befand, die dicht beieinander saßen. Sie fragte nach und fand heraus, dass sie sich in ihrer Kindheit ein Bett teilen mussten. Die älteste Schwester lag in der Mitte mit dem Kopf am Fußende, während die jüngeren am Kopfende schliefen. Diese subtilen und kleinen Bewegungen können, wenn sie wahrgenommen und analysiert werden, tiefe Emotionen in den Teilnehmern auslösen. „Wir sind keine Psychologen, aber unsere Arbeit beschäftigt sich mit den Bewegungen, die ja auch mit der Psyche zusammenhängen“, sagt sie.