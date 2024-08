Benefiz-Aktion CD-Wundertüten mit klassischer Musik für einen guten Zweck

Nach dem großen Erfolg früherer Aktionen mit CD-Wundertüten geht RP-Musikredakteur Wolfram Goertz in eine neue Runde. Wieder verkauft er in Düsseldorf für einen guten Zweck Zusammenstellungen mit CDs aus seinen eigenen Beständen. Jede Tüte enthält wie immer zehn CDs mit vornehmlich klassischer Musik und kostet zehn Euro. Der Clou bei den Tüten: Die Interessenten dürfen vor dem Kauf nicht reingucken. Sie müssen nehmen, was kommt.