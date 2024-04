Heinrich-Heine-Universität Campino hält seine erste Vorlesung als Gastprofessor

Tote Hosen-Frontmann Campino hält am Nachmittag seine erste von zwei Vorlesungen als Gastprofessor an der Universität Düsseldorf. Die Vorlesung steht unter dem Titel „Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer: Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik“. Campino wird im größten Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität sprechen. Die Lesung wird nach Angaben der Uni von Hosen-Gitarrist Kuddel musikalisch begleitet. Am 23. April doziert Campino erneut im Hörsaal. „Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit“, lautet dann sein Thema.