Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wir am Eingang zur Ausstellung "Utopie und Untergang. Kunst in der DDR“ im Kunstpalast in Düsseldorf begrüßt von Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Museumschef Felix Krämer sowie Isabel Pfeiffer-Poensgen, NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft (v.l.).