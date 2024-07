Keine Fördermittel für Bündnis internationaler Produktionshäuser ab 2025 Bund stoppt Förderung für Tanzhaus und FFT

Gefragt, was dies für konkrete Auswirkungen haben wird, muss Ingrida Gerbutavičiūtė nicht lange überlegen. „Wir könnten unser „Artists in Residence“-Programm nicht mehr fortsetzen, das unter anderem Projekte von Choy Ka Fai auf die Bühne brachte und internationale Inklusions-Produktionen wie beispielsweise von Dan Doe oder Chiara Bersani wären in Tanzhaus nicht mehr zu sehen“. Wie das Tanzhaus NRW ist auch das FFT eine wichtige Plattform für die freie Szene. Sie bieten Künstler-Kollektiven, Theater-Gruppen, Tanz-Kompanien und Solisten nicht nur eine Bühne. Zum Teil treten sie auch als Ko-Produzenten in den kreativen Prozess mit ein. Eine schriftlich gestellte Anfrage zum Stopp der Förderung an Claudia Roth (Grüne), die zuständige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien,blieb bislang unbeantwortet.