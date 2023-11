Deutscher Buchpreisträger liest in Düsseldorf Der beste Roman 2023 spielt im Internat

Internatsromane gibt es viele und berühmte – wie jene von Hermann Hesse oder Robert Musil. „Unabhängig, was man schreibt, gibt es zu allen Büchern literarische Vorbilder, die einen in den Sinn kommen“, sagt Schachinger im RP-Gespräch, und natürlich gerade zu Internatsromanen. „Aber man darf sich davon nicht irritieren lassen.“ Das hat Schachinger mit seinem unterhaltsamen, ironischen Stil auch nie getan. Die Geschichte des jungen Till besteht auf Eigenständigkeit, obgleich nach Schachingers Worten die Literatur voller Randfiguren sei. „Wahrscheinlich gibt es sogar mehr Geschichten von Außenseitern als Geschichten von Figuren, die im Zentrum stehen. Randgeschichten erzählen immer auch Übergänge.“ Nach einjähriger Recherche schrieb er weitere zweieinhalb Jahre an dem preisgekrönte Buch, das möglicherweise auch verfilmt wird. Erste Anfragen gibt es bereits, die aber werden derzeit noch gesichtet. Bis dahin bleibt den Lesern vor allem ein großer Roman, von dem sein Autor hofft, dass besagter Deutschlehrer Dolinar ihn „nicht nur schlecht finden würde.“ Die Jury des Deutschen Buchpreises jedenfalls hat ihr Urteil mehr als wohlmeinend gefällt.