Lesung in Düsseldorf: Auf den Spuren da Vincis

Wie konnte ein einzelner Mensch so viel schaffen? Diese Frage hat sich der Belgier Marc van den Broek gestellt und 100 Erfindungen da Vincis für sein Buch „Leonardo da Vincis Erfindungsgeister. Eine Spurensuche“ unter die Lupe genommen.

„Warum ist dieses Buch wichtig?“, fragt van den Broek gegen Ende in den Raum. Und beantwortet die Frage dann selbst. Der in Antwerpen geborene Autor will jungen Leuten Mut machen und ihnen zeigen, dass Kunst immer wichtiger wird. Sie müsse aber auch verändert werden. Künstler müssten Vorreiter sein, so wie da Vinci, findet van den Broek, der selbst Bildhauer ist. Kunst sei die letzte Freiheit unserer Zeit. In der neuen, immer digitaler werdenden Welt sieht der Belgier aber eine große Chance, sofern die Kunst wandelbar bleibt.