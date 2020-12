Neue Comic-Strips : Die Buchtipps des Comic-Männchens

Buchhändler Rudolf Müller hat sein gezeichnetes Büchermännchen aus dem ersten Lockdown auferstehen lassen: mit vielen neuen Comicstrips und ebensovielen Buchempfehlungen.

In Zeiten des ersten Lockdowns vom Frühjahr dieses Jahres – lang ist’s her und dennoch so vertraut – hat Buchhändler Rudolf Müller vom Heine-Haus nachts und auch sehr früh morgens diese Figur gezeichnet und mit ihr gemeinsam kleine Buchgeschichten ersonnen. Daraus ist damals ein kleines, feines Heftchen entstanden. Und nun – pünktlich zum zweiten Lockdown – erlebt das Lesemännchen seine Wiedergeburt, diesmal in einem beidseitig bedruckten Faltblatt. Rudolf Müller nennt das in seiner typisch bescheidenen Art „so eine kleine Sache für Kunden“ seiner Literaturhandlung mitten in der Altstadt. Rudolf Müller ist nicht nur mit Comics sozialisiert worden, er hat auch früher in seinen Kölner Jahren selbst illustriert und Zeichnungen veröffentlicht. Das ist seiner Figur deutlich anzumerken: mit ihrem markanten Charakter und ihrem typischen Strich, der sehr reduziert ist und dem Betrachter nichts mehr beweisen muss.