Konzert in Düsseldorf Bryan Adams – stürmisch statt sentimental

Kurz vor den Zugaben fasst Bryan Adams die vorherigen zwei Stunden knapp und ein wenig melancholisch zusammen. „I wrote the songs, but it becomes yours. You made the memories“, sagt der fast 65-jährige Kanadier und fügt hinzu: „I’m touched by that“. So viele Songs, so viele Erinnerungen, so viel Euphorie: Adams und seine fantastische Band sorgten im ausverkauften PSD Dome für einen Gemütszustand, der dem Titel seiner Tour und seines 2022 erschienenen Albums entspricht: „So happy it hurts“. Schmerzhaft war vor allem, dass dieses Konzert nach zwei Stunden und 20 Minuten enden musste.