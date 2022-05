Nur drei Konzerte in Deutschland : Bruce Springsteen kommt nach Düsseldorf

Düsseldorf Rammstein kommen nach Düsseldorf, auch Lady Gaga spielt in der Landeshauptstadt ein Konzert - und jetzt hat sich ein weiterer Superstar angekündigt: Der „Boss“ kommt. Insgesamt spielt er nur drei Konzerte in Deutschland.

Los gehen soll es demnach am 28. April 2023 in Barcelona in Spanien. Am 21. Juni spielen der von seinen Fans gern „Boss“ genannte Sänger und seine Band dann in Düsseldorf. Am 15. Juli wollen die Musiker in Hamburg und am 23. Juli in München auftreten. Enden soll die Tour am 25. Juli in Monza in Italien.