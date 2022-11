Ines Maybaum von den Broilers „Der einzige Mann, den ich gut fand, war Sylvester Stallone“

Ines Maybaum hat sich als Treffpunkt den Zoopark in Düsseldorf ausgesucht – sie wohnt in der Nähe. Nun sitzt die 43-Jährige dick eingemummt in Mantel und Schal auf einer Bank am See. Großmütter fahren Enkelkinder spazieren, Enten schnattern im Landeanflug, und neugierige Gänse sind da auch. Die Idylle trügt jedoch. Für die Bassistin der Düsseldorfer Band Broilers ist es ein aufregender Tag. Eben sind die „Puro Amor Live Tapes“ erschienen, das neue Album der Gruppe. Und dann stehen die beiden Auftritte in der Heimatstadt an: Am 22. und 23. Dezember geben die Broilers Weihnachtskonzerte in der Mitsubishi Electric Halle.