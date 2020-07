Goethe-Museum in marodem Zustand : Brandbrief der Kulturpolitiker an OB

Düsseldorf CDU, Grüne und FDP haben Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel um finanzielle Unterstützung für das Theatermuseum und das Goethe-Museum gebeten.

Bisher habe sich Geisel in dieser Hinsicht eher mäßig aktiv gezeigt, fanden die Politiker. Sie beschlossen, einen Brief an den OB zu verfassen. Ein freundliches Schreiben ist es geworden, denn in diesen schwierigen Zeiten sei überparteiliches Engagement doch ein schönes Signal. Zumal es ums Geld geht, das nur zähneknirschend herausgerückt wird, da die Gewerbesteuereinbrüche als immens prognostiziert werden.

Das Theatermuseum zieht demnächst in das neue Kulturzentrum Kap 1 am Konrad-Adenauer-Platz. Für eine angemessene Präsentation und pädagogische Arbeit braucht es etwa 830.000 Euro, hat die Leitung errechnet; bewilligt wurden 300.000. Hinzu kommt, dass das Haus bald ohne Leitung dasteht, denn der derzeit kommissarische Direktor Michael Matzigkeit geht im Herbst in Rente. Dem Goethe-Museum steht eine akute Elektro-Sanierung für 650.000 Euro bevor. Kommt das Geld nicht, schließt der TÜV den Betrieb, heißt es aus dem Museum. In beiden Fällen möge der OB helfen, bitten die Politiker in dem Brief, den am Ende nur CDU, Grüne und FDP unterschrieben haben. Die SPD entschied sich auf den letzten Drücker um. Offenbar möchte man Parteifreund Geisel nicht verärgern.Das Schreiben wurde vor zehn Tagen abgeschickt, bisher hat der OB noch nichts von sich hören lassen.