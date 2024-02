Bodo Kirchhoff stellte neuen Roman in Düsseldorf vor Schreiben als Handwerk und Abgrund

Der neue Roman spielt am Gardasee, wo sonst, denn das Ehepaar Kirchhoff lebt dort seit vielen Jahren mehr als die Hälfte des Jahres. In ihrem italienischen Refugium veranstalten sie regelmäßig auch Schreibseminare. Zum eigenen Schreiben aber zieht sich der Autor dann in seine Frankfurter Wohnung zurück, denn der kreative Akt ist für ihn „Abgrund und Handwerk.“ Kirchhoff ist überzeugt, Schriftsteller sein könne man nur in manchen Momenten, in denen man fähig sei, Sehnsüchte, erotische Fantasien auszuleben und das Innenleben der Figuren auszuformen.