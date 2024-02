Kunst im Bilker Bunker Neue Welten zwischen meterdicken Wänden

Und schließlich betritt man einen abgeschotteten Raum, in dem sich eine hochformatige Video-Installation von Aurel Dahlgrün über eine ganze Wand ausbreitet. Darauf bewegen sich bizarr geformte Eisschollen. „Die Unterwasseraufnahmen habe ich beim Tauchen an der Ostküste von Grönland gemacht“, berichtet der Künstler. „Sie bilden einen Kreislauf, der mit der Vogelperspektive beginnt, für die eine Drohne über dem Packeis schwebt.“ Dann senkt sich der Blick und wandert unter Wasser. „Ich nutze Wasser als bildgebendes Medium, es zieht sich durch alle meine Arbeiten“, erklärt Aurel Dahlgrün. In Grönland stieg der Taucher in eisige Tiefen ab und filmte seine eigenen Luftblasen. „Dafür braucht es einen gewissen Grad von Überwindung“, gibt er zu. „Das Gefühl aber ist überwältigend. Ich kam mir vor wie ein Astronaut. Ich steckte geschützt in meinem Trockenanzug und hielt es trotz der Minustemperaturen des Wassers eine halbe Stunde aus.“